歐盟法案不公平、不合規、不合理

這是9月19日在比利時布魯塞爾歐盟總部拍攝的中歐雙方工作團隊就歐盟對華電動汽車反補貼案的磋商現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，10月4日，歐盟成員國以5票反對、12票棄權、10票贊成的投票結果通過歐盟委員會提交的對華電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅。投票結果反映出歐盟內部在加稅問題上的巨大分歧，歐洲政商學界對歐盟無視成員國分歧推進貿易保護主義措施表示強烈不滿。中方表態，堅決反對歐方在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法。



中國電動汽車產業發展堅持市場主導、立足充分競爭，通過不斷自主創新，增加了世界綠色公共產品的優質供給，為全球應對氣候變化作出了重要貢獻，歐方對華加征關稅的保護主義做法不公平，是對公平競爭原則的嚴重背離。中國擁有完備的產業鏈供應鏈體系和超大規模市場，在開放市場環境下，中國汽車產業抓住綠色發展機遇，加快向新能源汽車轉型。需要特別指出的是，充分的市場競爭有效促進了創新，促使中國汽車在電動化、智能化方面走在前列，競爭力日益增強。中國汽車產業的發展，是尊重市場規律、充分競爭的結果，不是補貼的結果。美國智庫落基山研究所分析師指出，應對氣候變化的緊迫性要求世界各國加快行動，推進所有領域的能源轉型。“中國可以為世界提供更清潔、高質量、價格合理的電動汽車。”



歐方的保護主義做法嚴重違反世貿組織規則，干擾了正常的國際貿易秩序，歐方對華加征關稅的保護主義做法不合規。此次反補貼調查是在歐盟產業未申訴的情況下由歐盟委員會主動發起的，缺乏業界普遍支持，成員國之間也存在巨大分歧，歐盟又設定了極高的推翻門檻。歐方預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的“客觀、公正、非歧視、透明”原則，不符合世貿組織規則。調查終裁披露中也承認沒有發現中國出口電動汽車對歐盟汽車製造商造成實質性損害。歐盟僅僅基於所謂“損害威脅”而濫用貿易保護主義的做法嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制。匈牙利總理歐爾班說，匈牙利反對歐盟加征關稅的舉措，這將損害歐盟自身競爭力。德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒表示，德國政府投下反對票，站在了歐洲和德國汽車工業及其員工的利益一邊。投票結果表明，“德國在這一立場上並不孤單”。



歐方的保護主義做法阻礙歐中貿易投資合作，延緩歐盟自身綠色轉型進程，還將影響全球應對氣候變化的共同努力，歐方對華加征關稅的保護主義做法不合理。自歐盟開展反補貼調查以來，諸多中國企業表達了對調查結果的關切、對歐盟營商環境和赴歐投資風險的極大擔憂。歐盟此舉將削弱中國企業對歐投資信心。歐盟中國商會發表聲明說，對中國電動汽車加征關稅“不會增強歐洲及其他市場本土產業的韌性，反將失去相關中方對歐投資，最終削弱歐洲市場自身的競爭力和全球電動汽車產業鏈的活力”。一旦加稅，在華生產電動汽車的歐洲車企均不能幸免，將導致歐洲消費者難以平價購買到優質的電動汽車，影響歐洲電動汽車市場發展，令歐盟綠色轉型之路更加坎坷。斯洛文尼亞經濟、旅遊和體育部長馬特亞日·汗表示，綠色轉型需要有面對全球市場的創新和勇氣，否則很難在日益複雜的全球經濟中保持競爭力。

