以總理想影響美國選舉？拜登表態“不知道”

9月27日，在位於紐約的聯合國總部，以色列總理內塔尼亞胡在第79屆聯大一般性辯論上發言時雙拳敲打講台桌面。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，美國11月總統選舉和國會改選在即，民主黨籍聯邦參議員克里斯·墨菲日前接受美國媒體採訪時表示，“不難理解”以色列總理本雅明·內塔尼亞胡的一些做法“與美國選舉存在關聯”。



墨菲為美國總統約瑟夫·拜登盟友，其所指“一些做法”包括內塔尼亞胡坐視巴勒斯坦加沙地帶停火談判陷於停滯。



4日，拜登意外現身白宮記者會，談及內塔尼亞胡與中東局勢等問題。拜登說：“沒有任何一屆政府向以色列提供的幫助比我多。沒有，沒有，沒有（任何一屆），我認為比比（內塔尼亞胡的昵稱）應當記住這點……至於他是否試圖影響美國選舉，我不知道，我也沒什麼想法。”



按美聯社說法，拜登與內塔尼亞胡長期以來維持著“複雜關係”，新一輪巴以衝突牽動雙方政治考量，留給兩人的運作空間越來越小。相比之下，內塔尼亞胡與美國共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普關係“好得多”。



對內塔尼亞胡而言，如果現在同意停火，他將失去國內極右翼政黨支持進而下台，屆時還得應對一些此前未了的訴訟；另外，以軍“定點清除”行動重挫黎巴嫩真主黨領導層，內塔尼亞胡不希望就此停手。



拜登政府方面，雖然不斷聲明對以色列的堅定支持，但也希望達成加沙地帶停火協議，以彌合民主黨內分歧，並為民主黨總統候選人、副總統卡瑪拉·哈里斯提供助力。



最近幾個月來，美方不斷暗示加沙地帶停火協議接近達成，但均沒有下文。與此同時，中東局勢近期持續升級。以軍在推進加沙地帶軍事行動的同時，於9月29日襲擊也門胡塞武裝控制的港口和發電站等目標，10月1日宣布對黎巴嫩南部的真主黨目標進行地面打擊，2日空襲敘利亞。為回應以色列近期一系列行為，伊朗1日晚向以色列大規模發射彈道導彈。以色列誓言報復。

