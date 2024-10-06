美一移民項目將到期　拜登政府被批假打擊

3月5日，選民在美國舊金山一個投票站內投票。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，美國國土安全部4日宣布，面向海地、尼加拉瓜等四國移民的臨時性人道主義准入項目本月起將陸續到期，經由該項目入境美國的移民需另行申請合法身份，否則將離開美國。不過共和黨人指認此舉系拜登政府營造打擊非法移民的“假象”。



美國民主黨籍總統約瑟夫·拜登2022年10月啟動上述項目，旨在遏制湧向美國與墨西哥邊境的非法移民潮，為移民合法留在美國提供新路徑。



加入項目的移民需找到美國境內擔保人，隨後乘機抵達美國，可以人道主義或顯著有益於公共福祉的理由，在美工作生活兩年，期間尋求其他合法身份。



美國海關與邊境保護局最新數據顯示，截至今年8月，目前超過53萬人經由該項目抵達美國。



美國國土安全部一名發言人4日說，國土安全部在項目發起之初便制定方案，到期後不再續期。相關移民如果未獲得繼續留在美國的許可，需在“受權假釋期”失效前離開美國，否則政府可能啟動遣返程序。



不過據外媒報導，一名未具名知情官員告訴美國《華盛頓郵報》，面臨遭遣返風險的移民可能衹有一小部分，且相關法律程序常常耗時數年。



據《華盛頓郵報》報導，共和黨人抨擊民主黨人營造拜登政府正打擊非法移民的假象，上述項目“充斥詐騙”，衹有少數人會被遣返，“另有無數方法可允許他們留下”。



據報導，出於對部分美國擔保人可能涉嫌詐騙的擔憂，該項目今年曾中止數周，但政府8月恢復了項目，宣稱已強化保護措施。



移民問題是今年美國總統選舉競選的一項重要議題。共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普一直抨擊民主黨總統候選人、副總統卡瑪拉·哈里斯與總統拜登遏制非法移民潮不力，招致美國國內犯罪率上升。特朗普及其競選副手詹姆斯·萬斯還屢次強調海地移民吃掉美國當地居民的寵物貓狗，引發諸多爭議。