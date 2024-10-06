國慶消費市場熱力十足

中評社北京10月6日電／據光明日報報導，秋日和煦，金風送爽，國慶佳節的歡樂氛圍洋溢在華夏大地，消費市場呈現出一派生機勃勃、熱力十足的景象。



從消費場景的創新多元，到旅遊市場的持續升溫；從商務部出台系列促消費舉措，到各地政府的積極響應，國慶消費市場活力盡顯，彰顯我國經濟的韌性與潛力。



多元消費場景“上新”



“這也太神奇了，就像真的走進了歷史裡！”10月1日，在北京王府井的“看我天地中軸”VR交互探索體驗展上，來北京旅遊的大學生何銳摘下VR設備仍意猶未盡。



9月25日起，第九屆2024北京王府井國際品牌節啟幕，多個科技賦能的文旅消費新場景首次亮相。在“看我天地中軸”VR交互探索體驗展中，遊客可以通過VR技術身臨其境地感受北京中軸線的歷史文化魅力，瞭解那些古老建築背後的故事。



每年國慶假期都是中國居民消費的高峰時節。如今，傳統的消費模式正悄然轉變為更加注重體驗和個性化的消費需求。各大商家和品牌也開始順應這一變化，推出相應的產品和服務，創新消費場景吸引顧客。



10月2日，貴州貴陽青岩古鎮遊客絡繹不絕。“貴陽禮物”青岩形象店內人頭攢動。來自江蘇的趙女士被色彩素雅、紋樣優美的扎染製品深深吸引。“既具有獨特的民族文化韵味，又便於攜帶，作為伴手禮最合適不過了。”趙女士開心地說，店裡還能現場體驗扎染手作，親手製作的禮物更有紀念意義。



國慶假期，消費市場呈現出多元化的特點，消費場景不斷創新。各地圍繞“國慶75周年”主題，以“國風”“國潮”為關鍵詞，將傳統文化與現代商業相結合，打造消費新場景。業內專家指出，打造國風國潮等消費新場景，為消費市場融入傳統文化元素，有利於加快培育消費新業態，豐富消費新產品，加速消費市場回暖。

