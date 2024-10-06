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賀錦麗到北卡羅來納州視察風災
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2024-10-06 09:57:41
中評社香港10月6日電／美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，當地星期六到早前受颶風海倫妮影響的北卡羅來納州視察，是她四日內第二次到訪災區。
香港電台報導，賀錦麗與州政府和地方官員開會，聽取匯報，並感謝所有協助救災的人，承諾會繼續提供聯邦援助。
賀錦麗之後到物資捐贈中心，協助包裝應急救援包，並與在場的受災義工交談。義工表示，希望其他人不會忘記他們，賀錦麗向她保證，聯邦政府將一直存在。
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