進博會倒計時30天：共赴“進博之約”

第七屆進博會技術裝備、汽車展區展前供需對接會上，展客商正在洽談。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，距離第七屆中國國際進口博覽會在上海舉行還有30天，從大洋彼端的工廠、實驗室、農田，到上海西翼的虹橋國際中央商務區，第七屆進博會籌備已經進入“衝刺階段”。來中國，赴一場“進博之約”，更赴一場共贏之約、未來之約。



“進博時刻”：向中國，向世界，更向未來



進博會臨近，各項籌備工作也進入最後的衝刺時間。



截至目前，國家展共有70多個國家和國際組織確認參展，其中，挪威、斯洛伐克、貝寧、布隆迪、馬達加斯加等國及聯合國兒童基金會首次參加國家展。



作為進博會重要部分的第七屆虹橋國際經濟論壇，以“堅持高水平開放，共促普惠包容的經濟全球化”為主題，將舉辦主論壇和“1＋4”板塊19場分論壇。



企業展籌備更是“爭分奪秒”。兩周前，本屆進博會首票進境展品——雅馬哈發動機公司的電動三輪概念車飛抵上海，將在進博會上“中國首發”。



新專區、新賽道、新展商、新展品，今年進博會，依然很“新鮮”。技術裝備展區首次設立新材料專區，汽車展區聚焦無人駕駛、低空經濟、新型儲能（汽車）等“未來產業”，創新孵化專區引入海外大學創業項目展覽展示。



立邦中國首席執行官鐘中林說，首次參展進博會，立邦將帶著光催化塗料、智慧路面標識漆等“全球首發”展品，在今年首次設立的新材料專區亮相，展現對中國市場發展的信心與長期承諾。



米其林將在進博會上“亞洲首發”可以適應月球上極端惡劣條件的“月球探測車免充氣輪胎”，通用電氣能源將“亞洲首展”可以減少碳排放的直接空氣捕獲技術……一項項“黑科技”，一件件新展品，見證海外企業對進博會熱情滿滿。

