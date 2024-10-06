各地陸續優化調整房地產措施　出現積極變化

中評社北京10月6日電／據新華社報導，記者5日從住房城鄉建設部瞭解到，9月底以來，各地陸續出台促進房地產市場平穩健康發展的政策措施，帶來房地產市場整體上呈現積極變化，市場信心有所恢復。



國慶節前，北上廣深四個一線城市調整住房限購等政策措施。重慶、四川、廣東、湖北、雲南等10餘個省（自治區、直轄市）出台了省級層面促進房地產市場健康發展的政策文件。武漢、南昌、合肥、廣元等50餘個城市出台了本市房地產市場優化政策。



據住房城鄉建設部介紹，截至10月4日，已有20餘個省（自治區、直轄市）130餘個城市，組織開展了金秋促銷季、住（房）博會、雲展廳、直播看房等多種形式的線上、線下商品房促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。



開展折扣、優惠券、贈購房權益、限時優惠……全國1000餘家房企的近2000個項目（樓盤）參加促銷，多地售樓處開展多種營銷活動。江西上饒、吉安，湖南衡陽等部分城市開發商啟動返鄉置業促銷活動。



此外，中國房地產業協會向全行業發出開展“百城千企商品房促銷活動”倡議書。中建集團自9月底開始，在北京舉辦以“好房子”為重點、為期3個月的建築科技展。



“在形式多樣、實惠豐富的促銷活動帶動下，房地產市場整體上呈現積極變化。”住房城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛說，國慶期間，反映購房意願的看房量、到訪量大幅上升；多地銷量出現不同程度增長，市場信心有所恢復。



據開展促銷活動的城市普遍反饋，國慶假期以來，參加促銷的大部分項目到訪量同比增長50%以上。10月1日至3日中午，北京市新房帶看量較去年同期增加92.5%、認購量提高2倍，二手房帶看量較去年同期增加104.1%。廣州部分樓盤日到訪量超過150批，較平時增加200%；據湖南省初步統計，新房帶看量環比增長106%、二手房帶看量環比增長80%。



在商品房銷售方面，9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房13.75萬平方米（1187套）、同比增長44.3%，成交金額7.54億元、同比增長54.2%；黑龍江大慶市銷售156套，同比增長254%。國慶假期首日，山東全省新建商品房網簽面積9.38萬平方米，同比上漲46.8%；廣州保利天瑞銷售3.5億元，北京保利銷售1.87億元、招商璽銷售1.25億元。



9月26日召開的中央政治局會議強調，要促進房地產市場止跌回穩。國務院發展研究中心市場所副所長鄧鬱鬆說，當前新房價格呈現底部特徵，隨著政策效應的釋放，房地產市場的供求關係和市場預期將持續改善。



住房城鄉建設部相關司局負責人表示，將持續推動各地開展商品房促銷活動，持續扎實推進“白名單”、保交房工作，讓政策效應更充分、更持續，促進房地產市場止跌回穩。