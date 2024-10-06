石榴花開火樣紅——各民族攜手為祖國慶生

中評社北京10月6日電／據新華社報導，像石榴籽一樣團結，像石榴花一樣紅火。國慶期間，祖國各地各族群眾，身著節日盛裝，載歌載舞，共同為祖國慶生。他們通過歌曲、舞蹈、戲曲、合唱等多種形式，深情表達對黨、對國家、對家鄉的無限熱愛與深情祝福，同時也展現了各民族的獨特魅力與多彩風貌。



傳統賽事人氣爆棚



十一期間，我國唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地——吉林省延邊朝鮮族自治州一片祥和喜慶。



10月1日至5日，2024龍井“朝鮮族百種節”國家級非遺展覽展示活動在延邊州龍井市閃亮登場。在祈豐祭表演中，演員們穿上節日盛裝，將豐收的喜悅和對祖國的祝福在歌舞中展現得淋漓盡致。在“百種村落”非遺體驗區，遊客們吹著洞簫、彈起伽倻琴、做起打糕，現場感受朝鮮族文化和農耕文化的魅力。在“百味延邊”展示區，土豆餅、江米雞、米腸等朝鮮族美食吸引遊客尋味而至，用另一種方式體驗民俗文化。



10月1日，在內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區大黑河畔郊野公園，一場傳統文化賽事——2024年首屆大黑河龍舟賽激情啟航。活動在《二十四節氣鼓》和《舞獅》表演中拉開帷幕。與會嘉賓手執朱筆為龍舟點睛，祈福祖國繁榮昌盛、國泰民安。隨著鑼聲響起，賽罕區各單位組成的8支龍舟隊在水面上展開了激烈角逐。次日，呼和浩特清水河縣明長城國家文化公園揭牌，宣布正式對外開放。



十一前夕，甘肅省張掖市首屆民族民間傳統體育運動會，在肅南縣全民健身活動中心開幕。運動會設有押加、頂杠子、高腳競速、板鞋競走、彈弓、踢毽子等多個傳統項目，吸引了6支隊伍、400餘名運動員參加。賽場上，運動員們各個鬥志昂揚、奮勇爭先，營造了健康向上的節日氛圍。



文藝展演精彩紛呈



10月1日，廣西壯族自治區南寧市解放路新會書院張燈結彩、喜氣洋洋。吳東夢、梁偉達兩名青年演員率先登場，帶來一出充滿生活氣息的折子戲《紗巾曲》，迎來滿堂彩，拉開了國慶展演活動大幕。接著，由馬雙穎、寧靖、陶珊珊等一批青年演員帶來的《扈家莊》《花好月圓》等耳熟能詳、寓意吉祥的傳統主題節目依序登場，他們以扎實的唱功、靈動的身姿為觀眾獻上了一場文化盛宴。

