為維護世界和平穩定貢獻中國力量

中評社北京10月6日電／據人民日報報導，當地時間9月6日，大西洋本戈灣畔，晚風拂過安哥拉羅安達港。一聲響亮的嬰兒啼哭從正在執行“和諧使命—2024”任務的中國海軍“和平方舟”號醫院船上傳來，安哥拉首位“和平寶寶”誕生了。



產婦索尼婭·俐瑪的丈夫激動不已。“我們決定給孩子取名安德烈·和平。”他說，這既是為了紀念孩子出生在“和平方舟”上，也是對安中友誼地久天長的美好祝願。



破浪前行的“和平方舟”號醫院船，是中國軍隊為了和平走向世界、服務構建人類命運共同體的生動縮影。中華民族是愛好和平的民族，中華文明具有突出的和平性，中國式現代化是走和平發展道路的現代化。



“我們將始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。”9月30日，習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75周年招待會上的講話鏗鏘有力。



優良作風，傳遞和平與友善



南蘇丹西加扎勒河州瓦烏地區，一座藍白色調、磚混結構的建築莊嚴肅穆。這是一座以中國維和警察名字命名的派出所——“東興派出所”。



“用孫東興的名字命名，是我們表達感激的方式，以此歌頌兩國友誼。”瓦烏市警察局局長阿布德·約翰遜說。



2008年，孫東興被派往瓦烏地區執行維和任務。當地的“可榮果”派出所年久失修，無法使用。面對當地官員的懇請，他籌措經費，找施工隊，購買材料、設計、監工，將派出所修葺一新。



16年來，“東興派出所”向當地人傳遞著中國的和平與友善。今年5月，維和警察陳波衝來到南蘇丹，作為中國第十支赴聯合國南蘇丹任務區維和警隊一員擔任瓦烏戰區警察行動部門執勤官。他說：“‘東興派出所’是中非情誼的實證。我們要在國際舞台展現中國警察的優良作風，為中非友誼添磚加瓦。”

