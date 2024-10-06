華北平原用上了長江水

中評社北京10月6日電／據人民日報報導，從小喝海河水系地下水長大的河北省邢台市任澤區西固城鎮單杜科社區居民張孟林從來沒想過，年過半百後天天喝的是南水北調的長江水。



“過去不知道什麼是‘全國一盤棋’，從喝自己家門口的井水到喝上南水北調的長江水，我是‘一盤棋’的受益者。”張孟林說。



斷流的河道再現碧波，南水北調工程解了“華北之渴”，也改變了當地的用水方式。



華北是典型的缺水地區，地下水長期超采，一度成為世界最大的漏鬥區。



在單杜科社區，居民張環江指著一口廢棄的老井說，“曾經，吃水靠打井，從十幾米到幾十米，再到一二百米，井越打越深，水卻越來越少。”



68歲的張孟林，自家院子裡有口井，井旁有一片小菜園，“井是1995年請人打的，2000年前後，抽不出水來，成了枯井。那些日子，人吃水都費勁，小菜園也就荒廢了。”



2013年，單杜科社區開始實施集中供水工程，建設供水管網。管網建成後，自來水通過管道送到家家戶戶，大夥兒省去了肩挑手提的辛苦。



自來水，改變了供水方式，但沒有改變水源。在京津冀平原區，地下水年均超采量曾達到68億立方米。光靠地下水，已經難以為繼。



2014年12月，南水北調中線一期工程正式通水，一路實現向河南、河北、北京、天津供水。通水10年，華北地下水水位大幅回升。2023年底與2018年同期相比，河北省淺層超采區回升3.01米，深層超采區回升7.55米。張孟林和他的鄰居們是直接受益者。

