低利率環境下如何配置資產

中評社北京10月6日電／據經濟日報報導，中國人民銀行官網顯示，自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）；從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整為1.50%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行。今年以來，不少銀行下調人民幣存款利率，這對習慣於存款理財的投資者而言，最直接的影響是收益降低。其實，從2023年以來，銀行已多次主動下調存款利率。面對這一情況，居民財富增值保值將面臨更多挑戰。投資者該如何打理自己的錢袋子？



下調趨勢延續



近日，多家國有大行密集下調存款掛牌利率，其中二年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率調至1.45%、1.75%、1.8%。這是今年以來存款掛牌利率的新一輪集中調整，此輪利率調整以存款掛牌利率為重點，中長期限存款利率下調幅度更大。



中國銀行研究院研究員李一帆表示，此輪利率調整呈現國有大行率先調降、其他銀行跟進下調的特徵。國有大行方面，活期存款下調5個基點；二年期、三年期、五年期定期整存整取存款利率均下調20個基點；通知存款和協定存款利率均下調10個基點；定期零存整取、整存零取以及存本取息等各期限存款利率均下調10個基點。股份行存款利率的調整幅度普遍與國有大行相同，最高降幅為20個基點。



總體而言，此輪利率調整覆蓋了銀行各類存款品種，中長期限存款利率的下調幅度更大，具有非對稱調降特點，大部分股份行調整後的定期存款利率略高於國有大行。業內人士表示，此輪調整後，預計其他中小銀行也將適時跟進調整。



此輪利率調整推動因素是什麼？專家表示，這是商業銀行根據市場變化和自身資產負債管理需要作出的主動調整。目前，商業銀行存款定期化趨勢仍然明顯，存款成本較強的剛性在一定程度上加大了負債端成本壓力，影響了息差水平。一季度，我國商業銀行淨息差為1.54%，同比下降0.2個百分點，達到歷史低位。不斷壓縮的淨息差空間給商業銀行經營帶來挑戰，推動商業銀行主動調降存款利率緩解息差壓力。



《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革。近年來，金融管理部門寓改革於調控，在已基本建立利率形成、調控和傳導機制的基礎上，明確主要政策利率，疏通貨幣政策傳導渠道，持續深化利率市場化改革。



2021年以來，中國人民銀行優化商業銀行存款利率上限確定方式，指導利率自律機制建立存款利率市場化調整機制，賦予存款利率調整“隨行就市”的市場化特徵。此輪存款掛牌利率下調是自2022年4月存款利率市場化調整機制建立後的第5輪集中調降，也是商業銀行順應存款利率定價改革與存款利率市場化調整機制改革要求的表現，推動存款利率保持在相對合理水平。

