“新技術＋新品種”助力鄉村好“豐”景

在秋糧生產中，各主產區圍繞糧食本身，打造多元發展模式，帶動種糧農民增收。（圖源：央視新聞） 中評社北京10月6日電／央視網消息：“十一”以來，全國大部地區秋高氣爽、天晴墒好，利於秋糧搶晴收穫和小麥油菜趁墒播種，“三秋”生產進展順利。據農業農村部農情調度，目前全國秋收近四成。



眼下，江西南昌的95萬畝中稻相繼成熟，農戶們搶抓晴好天氣組織農機收割稻穀。安義縣種糧大戶孫龍星今年種植了430畝中稻，針對南方氣溫高且持續時間長的特點，今年他更換了優質抗高溫水稻品種。



在吉林省梨樹縣團山子村，7500畝玉米正抓緊收穫。由於當地一直採用保護性耕作模式來培肥地力，糧食產能逐年攀升。經過實收測產，畝產超過1800斤。今年，村裡還新引進了三台新型玉米收割機，秸秆直接粉碎，一部分直接還田，一部分用於家畜飼料。



在秋糧生產中，各主產區也在圍繞糧食本身，打造多元發展模式，帶動種糧農民增收。



河北省故城縣緊盯市場需求，把發展特色種植作為帶動農民增收的重要途徑，實現從“零星種植”到“規模發展”，今年，他們種植了3萬多畝高油酸花生。不僅油酸含量達75%以上，遠高於普通花生，還具有抗氧化、耐儲存等優勢，經濟價值更高了。



在江蘇蘇州吳江區的開弦弓村，村民們圍繞稻田開發了新的增收模式，打造稻園、蟹園、桑園三個主要農業項目。同時，村裡還建設了科技小院和工作站，圍繞農耕文化開展課題研究，為村莊發展貢獻力量。