創新發展｜中華優秀傳統文化“火”起來了

山西文旅火爆出圈，古建築成為新熱點。（圖源：央視新聞） 中評社北京10月6日電／央視網消息：近些年，中華優秀傳統文化“活”起來了、“火”起來了！很多博物館人山人海，文博類節目也是爆款頻出。今年，傳統文化又有新的爆發點。在華夏文明的重要發祥地山西，古建旅遊火爆的程度前所未有！到底有多火？我們先去人山人海的現場看看。



山西文旅火爆出圈 古建築成為新熱點



國慶期間，來自五湖四海的遊客紛紛湧入山西朔州市應縣，只為一睹這座千年木塔的風采。應縣木塔作為世界上現存最古老、最高大的純木結構樓閣式建築，以其精湛的建築工藝、深厚的歷史文化底蘊吸引著眾多遊客的目光。



據瞭解，國慶假期前五天應縣木塔景區共接待遊客191813人次，較去年同期增長了128.66%。



在忻州市佛光寺景區，遊客們或漫步在古老的殿宇之間，欣賞著唐代建築的雄渾大氣；或靜靜聆聽導游講述佛光寺的傳奇故事；或駐足凝視那些歷經歲月洗禮的古跡，仿佛穿越時空與古人對話。



由於遊客量激增，佛光寺景區取消周一閉館日。



山西隰縣小西天景區以精美絕倫的懸塑藝術聞名遐邇。小西天景區的大雄寶殿內，1900多尊層層叠叠的彩塑作品，從最大的3米到最小的拇指大小，每一尊都精雕細琢、栩栩如生，被譽為“中國懸塑藝術博物館”。小西天景區面積並不大，核心景點大雄寶殿僅有169.6平方米，但這小小的一座寶殿每天都能吸引數千人前來參觀，高峰時甚至達到上萬人。遊客量激增也給這個突然爆火的小縣城帶來了考驗。



隰縣副縣長呂學惠稱：“我們增加了停車場，停車位由原來的100個增加到現在的將近500個，全縣組織了300名志願者分別在景區的出口、入口、大殿處輪流值守，為遊客提供引導服務。”

