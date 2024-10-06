李雲澤率中共代表團訪問摩洛哥

中評社北京10月6日電／據新華社報導，10月4日至5日，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤率中共代表團訪問摩洛哥，出席面向摩各界舉辦的中共二十屆三中全會精神宣介會，會見眾議院第一副議長薩巴裡、副議長圖哈米，以及真實性與現代黨全國委員會主席庫庫斯、進步與社會主義黨總書記本阿卜杜拉等，深入宣介三中全會精神，就中摩關係、黨際交往等深入交流，歡迎摩方分享中國開放發展新機遇。



摩方高度評價中國式現代化成就，願以中國進一步全面深化改革為契機，加強摩中各領域務實合作。