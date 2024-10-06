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中国海军戚继光舰、井冈山舰访问马来西亚
http://www.CRNTT.com   2024-10-06 14:07:48


這是10月5日在馬來西亞檳城港拍攝的到訪馬來西亞的中國海軍戚繼光艦、井岡山艦。（圖源：新華社）
　　中評社北京10月6日電／据新华社报道，中国海军戚继光舰、井冈山舰5日抵达马来西亚槟城港，开始为期3天的友好访问。

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