中国海军戚继光舰、井冈山舰访问马来西亚

這是10月5日在馬來西亞檳城港拍攝的到訪馬來西亞的中國海軍戚繼光艦、井岡山艦。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／据新华社报道，中国海军戚继光舰、井冈山舰5日抵达马来西亚槟城港，开始为期3天的友好访问。