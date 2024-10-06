馬新社主席：每次到中國都有新驚喜

9月13日，在馬來西亞吉隆坡，馬來西亞國家新聞社主席黃振威接受新華社記者專訪。（圖源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，馬來西亞國家新聞社（以下簡稱“馬新社”）主席黃振威日前在吉隆坡接受新華社記者專訪時表示，中國的發展日新月異，他每次到中國都有新驚喜、新收穫，祝願中國在未來取得更多成功，更加繁榮。



黃振威是馬新社歷史上首位華裔主席。1994年夏，他曾隨時任馬來西亞副總理安瓦爾訪問中國。近年來，黃振威又多次訪華，見證了中國的快速發展以及馬中兩國各領域合作的不斷深化。



“對馬來西亞和中國來說，今年是具有特殊意義的一年——兩國迎來建交50周年。今年我訪問中國的次數比以往任何時候都多，幾乎一兩個月就去一次，既有公務出行，也有私人旅行。”黃振威說，中國為馬來西亞提供免簽入境便利，去中國更便捷了，這是他今年訪問中國次數增加的重要原因。



“下飛機通關時，我不會說中文，也不需要說中文，只要把護照放在機器上，機器就能辨識我來自馬來西亞，然後會用馬來語發出語音提示：歡迎來到中國……”在中國機場通關入境的這些細節，讓黃振威“感到自己非常受歡迎”。



“這會讓你不禁感嘆，哇，如果我們馬來西亞也能有這樣的系統就好了。”黃振威說。



黃振威說，他走訪過80多個國家，在基礎設施方面讓他印象最深刻的就是中國的鐵路網。“中國是高鐵覆蓋最廣泛的國家。”他說，他在中國多次乘坐高鐵，體驗非常出色。



“談到飛行汽車，很多人可能認為它不會成為現實。但在中國，我看到了它的原型。”黃振威說，中國在交通科技創新領域的快速發展讓人驚嘆，希望馬來西亞與中國在相關領域展開更多合作。“在技術上，我們有很多可以向中方學習的地方。”



黃振威認為，中國取得了許多成就，這是值得中國驕傲的事情。在馬中建交50周年之際，期待兩國在科技、經貿等領域進一步拓展合作，增進雙方傳統友誼。他說，馬來西亞地理位置優越，投資環境和產業基礎較好，歡迎更多中國企業前來投資。