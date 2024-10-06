匈牙利經濟部長：中國電動汽車技術是機遇

中評社香港10月6日電／匈牙利國家經濟部部長納吉·馬頓近日接受新華社記者專訪時表示，對於歐洲來說，中國電動汽車技術既不是威脅，也不是危險，而是發展機遇。



納吉9月到訪中國，參觀了不少工廠和企業，就高質量共建“一帶一路”、旅遊業發展以及電池回收等領域合作與中方進行了商討。他在北京試駕了新款電動汽車後，表示中國的電動汽車技術非常先進。



納吉說，近期一些中國企業開始謀劃在歐盟進行本地化生產。“我認為中國電動汽車非常有競爭力，這不僅體現在中低端市場，不少車企也在高端市場發力。”



納吉表示，加強對華合作是更好的辦法，而不是設置懲罰性關稅，“這（關稅）是最糟糕的方式，會阻斷整個人類和全球發展的正確道路”。



他表示，加徵關稅不是從經濟角度出發，更多是從政治角度考慮，這在經濟上是不合理的，會破壞整體發展，“我相信對話與合作才是最好的解決方案”。



納吉認為，歐美不應固步自封，而應投入更多研發資金，並與中國開展良性競爭，這對各方都有好處。歐盟需要給予消費者更多支持，建立更多的配套充電設施，推動歐洲汽車行業的綠色轉型，這也有助於解決歐盟面臨的競爭力下降問題。



納吉說，匈牙利政府支持經濟開放和互聯互通。中國公司進入歐盟市場是一個雙贏局面。匈牙利是一扇向中國打開的大門，擁有穩定的政治環境和良好的投資環境，以及高素質的勞動力。近年來，匈中兩國在汽車行業和動力電池領域都有不少合作案例，比亞迪、寧德時代等中國企業紛紛選擇在匈牙利投資設廠。



今年是中匈建交75周年，兩國關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。納吉表示，匈牙利和中國是朋友，雙方有著深厚友誼。近年來，匈中互信不斷提升，合作日趨緊密。“我們以友好和善意對待中國人民，歡迎中國人民來到匈牙利。”