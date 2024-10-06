75年來，中國何以成為全球治理引領者？

中評社北京10月6日電／據中國網報導，今年是新中國成立75周年。75年來，中國從積貧積弱、一窮二白走上了實現中華民族偉大復興的壯闊道路。特別是新時代以來，中國展現負責任大國擔當，贏得廣泛國際贊譽，國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。中國參與全球治理經歷有限參與、積極參與到逐步引領的轉變。新時代以來，中國提出人類命運共同體理念、共商共建共享的全球治理觀、共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等新理念新主張新方案，成為全球治理體系中不可或缺的重要力量，彰顯了中國作為世界和平建設者、全球發展貢獻者、國際秩序維護者、公共產品提供者的負責任大國形象。



第一，加強聯合國核心作用，捍衛全球治理機制權威性有效性。作為第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國忠實履行聯合國安理會常任理事國職責和使命，維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際事務中的核心作用，在促進世界和平、推動國際減貧、維護人權等方面發揮了積極作用。



當今世界正面臨百年未有之大變局，氣候變化、恐怖襲擊、地區衝突等全球性挑戰不斷增多，國際社會求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈。然而，個別國家固守冷戰思維，鼓吹所謂“基於規則的國際秩序”，聯合國憲章宗旨和原則難以得到全面有效執行，全球治理規則規範的權威性和有效性受到衝擊。



中國始終堅定維護聯合國在國際事務中的權威地位和核心作用，一方面，同聯合國保持密切合作，在履行應盡義務方面積極作出表率，發揮負責任大國作用；另一方面，積極參與全球治理體系改革和建設，針對聯合國安理會改革等提出本國立場和方案，支持聯合國更好發揮作用。中國也將積極參與落實聯合國《未來契約》，推動全球治理改革，增強國際社會對多邊體系的信心。



第二，參與全球安全治理，有力維護世界和平穩定。在防擴散方面，中國於1984年加入國際原子能機構，1992年加入《不擴散核武器條約》，1996年簽署《全面禁止核試驗條約》……目前，中國已參加防擴散領域的所有國際條約和相關國際組織。



在國際維和方面，中國於1988年正式加入聯合國維持和平行動特別委員會，1989年首次派人參加聯合國納米比亞過渡時期協助團，1992年首次派遣400人成建制部隊赴柬埔寨參加維和行動。今天，中國已成為聯合國第二大維和攤款國，是聯合國安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家，被國際社會譽為“維和行動的關鍵因素和關鍵力量”。



在應對熱點問題方面，中國建設性參與並推動政治解決朝鮮半島問題、伊朗核問題、敘利亞問題、阿富汗問題等地區熱點問題。近年來，中國積極為解決烏克蘭危機、巴以衝突等奔走並提出中國立場、主張或方案，助力維護地區和世界和平穩定。

