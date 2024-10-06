一本紀念刊，承載華僑女記者的家國記憶

1949年9月，馬來亞歸僑黃薇參加中國人民政治協商會議時佩戴的會徽和珍藏的《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊》。（圖源：中國華僑歷史博物館） 中評社北京10月6日電／據中國僑網報導，“共和國印記——僑心共築中國夢”華僑文物聯展正在中國華僑歷史博物館展出，展覽匯聚展示一批“共和國印記”見證物，講述僑界群眾與祖國共奮進的不凡業績。在“奔赴新生”部分，馬來西亞歸僑黃薇珍藏的一本《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊》吸引了很多觀眾駐足。



紀念刊由中國人民政治協商會議第一屆全體會議秘書處編，人民出版社出版，新華印刷廠北京第一廠印制，新華書店發行。封面封底為紅色硬皮精裝，外包一層淡黃色書皮，裝幀精美。書中內容豐富、資料翔實，記錄了第一屆政協會議的全過程，是一部專題文獻攝影圖册。



第一個到延安採訪的華僑記者



1949年9月21日至30日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議在北京召開，標誌著中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度正式確立。



不少華僑參與到新政協籌備和成立工作中，其中既有德高望重的華僑領袖代表，如陳嘉庚、司徒美堂等，也有為中國革命奔走的普通華僑熱血青年，南洋華僑女記者黃薇就是其中一員。



黃薇1912年出生在福建龍岩的一個書香世家，1929年，她以優異的成績從集美學校師範科（集美大學前身之一）畢業，準備擔任集美小學的教師，卻在任教前，被校董以她抗拒封建包辦婚約為由拒絕聘任。



黃薇怒筆書文，登報控訴封建愚頑，並呼籲社會支持婦女解放。文章發表後引起社會廣泛關注，各界的支持和鼓勵使黃薇深切認識到了報刊輿論的巨大作用，從而萌發了當記者的想法。



1933年，她只身前往日本東京，考入明治大學政治經濟系，兼修新聞。留學期間，她參加發起中共東京支部領導下的外圍組織“留東婦女會”，並當選為該會領導人之一。抗日戰爭爆發後，黃薇先後到泰國、馬來西亞、新加坡從事抗日宣傳和募捐活動。



1938年4月，黃薇以新加坡《星洲日報》特派記者的身份來到武漢，參加了由武漢新聞界發起成立的戰地記者團，她與範長江、陸詒等人一同到徐州前線，由此開始了記者生涯。1938年6月，世界學生聯合會代表團赴延安，八路軍駐武漢辦事處安排黃薇隨團前往採訪。

