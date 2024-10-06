基隆災後百廢待興　謝國樑：期待卓榮泰協助

中評社台北10月6日電／颱風山陀兒為基隆市帶來78年以來的最大單日雨量，也造成多處山區土石坍塌，基隆市長謝國樑6日表示，希望“行政院長”卓榮泰視察災情時，能夠提供基隆市進行邊坡的修復等具體協助。



根據《中時新聞網》報導，謝國樑6日一早就趕赴調和街碧砂山水視察，日前的災情造成碧砂山水社區的停車場出入口遭坍塌的大量土石堵住入口，謝國樑指示全力協助居民恢復正常生活。6日上午，大多數的土石都已經移除，謝國樑也特別感謝軍隊、消防局及中正區公所的協助，他表示，希望在7日上午之前，能夠協助民眾恢復正常的生活。



謝國樑接著趕赴基隆市災害應變中心，舉行災害整備（復原）會議，會中謝國樑指出，這次的山陀兒颱風為基隆帶來78年來從未有過的單日降雨量，基隆市各地的邊坡都或多或少出現了坍塌，亟需儘速修復。不過這並非基隆市目前的災害準備金能夠單獨應付。



謝國樑表示，“行政院長”卓榮泰6日上午赴基隆視察新豐街及環保局清潔大樓坍方的災情，他也希望卓能夠提供基隆市具體的協助。



另一方面，由於距離10月13日的罷免投票僅剩一周的時間，罷免團體5日晚間還在進行相關的宣傳活動。對此，謝國樑表示，在基隆市承受了如此嚴重的風災侵襲後，他認為目前還是救災最為重要，在此時舉辦政治意涵這麼高的活動，他個人認為對基隆沒有正面的幫助。