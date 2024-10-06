新研究：極度瀕危的“娃娃魚”可能分9個物種

中評社香港10月6日電／一項由英國和中國研究人員合作完成的新研究顯示，被列入國際極度瀕危物種的中國大鯢可能包括9個物種。研究人員表示，這一發現對拯救這些古老動物免於滅絕具有重要意義，保護這些物種是一場與時間的賽跑。



中國大鯢俗稱“娃娃魚”，身長可達1.8米左右，是世界現存最大的兩棲動物。中國大鯢的起源可追溯到侏羅紀時代，由於它們的外觀在數百萬年中始終保持不變，又被譽為“活化石”。



新華社報導，中國大鯢曾被認為是分佈在中國中部和南部的單一物種。然而，在4日發表在國際學術期刊《林奈學會進化學雜誌》上的一項新研究中，英國倫敦動物學會與中國研究人員合作利用基因數據證實，中國大鯢實際上是由分佈在不同河流系統中的多個獨特物種組成。雖然它們外表相似，但中國大鯢在基因上已經分化成至少7個物種，而大多數模型支持9個物種。



論文作者之一、倫敦動物學會動物學研究所研究員塞繆爾·特維說，雖然此前研究人員已提出中國大鯢可能不是單一物種，但通過將大鯢種群間的遺傳差異程度與其他已知大鯢物種的差異程度進行比較，“我們現在可以肯定地證實這一點”。



論文作者之一、英國倫敦動物園爬行類和兩棲類館長本·塔普利5日接受新華社記者採訪時表示：“我們的研究顯示，中國大鯢包括多達9個不同的物種，但衹有4種被科學家命名，衹有兩種被世界自然保護聯盟評估了保護狀況，且均被列入極度瀕危物種。其餘物種也同樣符合極危標準，這表明需要採取

緊急行動，以確保相關保護法能夠充分保護這些珍貴動物。”



塔普利說，中國大鯢在野外滅絕的可能性很高，必須通過各方合作來防止這些古老動物走向滅絕。