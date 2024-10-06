】 【打 印】 
以軍空襲加沙一清真寺致18人喪生
http://www.CRNTT.com   2024-10-06 13:51:52


　　中評社香港10月6日電／新華社引述巴勒斯坦通訊社6日報導，以色列軍隊當天空襲加沙地帶中部一座清真寺，造成至少18人死亡。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：