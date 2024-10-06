韓國瑜曝兩大“不傳之秘”可澆熄怒火

中評社台北10月6日電／歷時12年打造的佛光山惠中寺6日落成啟用，“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕等人受邀剪綵。韓國瑜致詞時表示，“立法院”三黨不過半，有文戲、武戲、攻防及吵架等，他每次遇到碰撞場面心中就默唸“般若波羅密”，且這幾個月來不斷寫“心”字，發現文字的奧秘。



根據《中時新聞網》報導，惠中寺落成啟用場面熱鬧，包括佛光山住持心保和尚及韓國瑜、盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣等人都受邀見證。盧秀燕說，佛光山30年前到台中弘法，在中華路設置1處布教所，她當時開始從政，也在鄰近的中正路上，一路見證佛光山惠中寺推動善的力量、安定人心。



韓國瑜則笑說，“剪綵時拿起綵球心情喜悅，聯想到昨晚差點高呼‘中華民國生日快樂’；自己現在的工作是‘立法院長’，現在‘立院’三黨不過半，有文戲、有武戲、有吵架、有攻防及論理，常常有碰撞的場面、怒火中燒，但大家都說我心如止水，其實自己有不傳的秘密。”



韓國瑜說，“每次遇到攻防、吵架等情況，心中都在念‘般若波羅密’，念一念就會發現只要為‘國家’好就好。”他還說，“為了讓自己心如止水，這幾個月都在寫‘心’字，連續寫了好幾個月，不斷想心與心臟到底有什麼關係，終於體會到了一個秘密。”



韓國瑜強調，“‘心’字寫下來的一撇如果繼續往上拉回來，字體中的兩點不要動，就會形成一個太極圖，再拉回來就是心臟的心，也因此，佛法就是告訴大家要修心，把心修好、平靜，也就是笑看人生、喜悅人生、服務人生。”