中評社北京10月6日電／網評：樂見“父嬰室”打開更多可能



來源：光明網 作者：任冠青



出門在外，父親帶娃時也有照料護理的專門去處了？近日，有博主發視頻稱，自己在商場逛街時看到帶“男親子”標牌的父嬰室。該衛生間設置了專門給爸爸準備的親子廁所，裡面有成人馬桶和寶寶馬桶，以及給小月齡寶寶換尿布的尿布台。此外，該商場還設有“女親子廁所”和兒童廁所，哺乳間門口也設有“男士止步”的標簽。不少網友紛紛點贊這樣的設計，認為應多設置一些“父嬰室”鼓勵爸爸帶娃。



近年來，母嬰室在各大公共場所日漸普及，方便女性在外對嬰幼兒進行護理、哺乳、喂食、更換尿布等。出於保護隱私等考慮，母嬰室門口往往會提醒“男士止步”，僅對女性開放。而當父親帶娃出行的情況出現，一個現實問題也隨之而來：他們該去哪裡處理孩子的各項私人事務？“父嬰室”的設置，為奶爸們照料孩子提供了更多空間，不至於在遇到突發情況時無處可去、手足無措，這本身也是人文關懷的體現。



減少父親外出帶娃的客觀條件限制，也有助於鼓勵男性更多參與育兒，弱化傳統的“帶娃是媽媽專屬責任”的觀念。可想而知，當公共場所衹有僅限女性的母嬰室時，照顧護理之責便很容易無可推脫地落到媽媽肩上。有時，哪怕是夫妻共同帶娃出門，媽媽手忙腳亂、爸爸徘徊在母嬰室外無能為力的情況也並不少見。



事實上，除了哺乳無法被代勞外，其他諸如給孩子衝奶粉、換尿布、增減衣物等事務並沒有性別屬性，完全可以被夫妻雙方共同承擔。這些日常、瑣碎卻並不輕鬆的工作，不該一股腦兒地全部加諸媽媽身上。可見，“父嬰室”的設計和普及，不僅為男性帶娃提供了切實便利，也是在通過“拉平”各方外出帶娃條件的方式，向公眾傳遞“鼓勵男性更多參與育兒，共擔家庭責任”的正向觀念。



當然，在實際應用層面，“父嬰室”的推廣還面臨著不少條件限制。比如，“父嬰室”不是想設就設，很多公共場所在既有規劃基礎上，另外為此單獨開辟空間或許並不現實。對此，基於現有的母嬰室和親子衛生間設施進行改造，擴展方便男性使用的視角，使功能分區更為合理，也許是門檻更低、更具可行性的操作思路。

