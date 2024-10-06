網評：開設生活常識課，引導大學生學會生活

中評社北京10月6日電／網評：高校開設生活常識課，引導大學生學會生活



來源：光明網 作者：江德斌



近日，南京傳媒學院在新學期為學生開設了一門名為《大學生生活指南》的公選課，課程內容包括“醫院看病具體流程”“做飯的基本邏輯”“租房注意事項”等生活常識，引發關注。授課老師回應，這門課的初衷是教會大家好好生活。



生活常識課受到歡迎，正是因為切中了大學生的痛點。許多人都是直到大學時才第一次離開父母獨自生活，從“兩耳不聞窗外事”一心撲在學習上的狀態中脫身出來。這個時候他們與社會接觸並不多，基本的生活常識和社會運行情況對他們來說可能都十分陌生。諸如理財、看病、租房等形形色色看似簡單瑣碎卻很難避開的煩惱困惑，常常讓不少大學生深感焦慮。



與此同時，現在各個渠道中的信息非常龐雜，大學生在生活常識方面的諸多問題幾乎無法在某個地方得到系統性、專業性的解答。尤其是剛剛離開家庭的學生很難清醒辨別是非、保持定力，很容易被蒙騙，造成錢財損失和精神傷害。高校的課堂如果在專業知識之外，還能為大學生提供權威可靠的“生活指南”，必然能夠讓他們在走向社會時更加從容自信。而讓大學生在未來有能力自如地應對各種生活挑戰，盡到家庭和社會責任，均有賴於高校提供的專業化培養和全面素養培育。就此而言，社會常識素養課就是非常好的形式。



近來，針對大學生在生活方面可能面臨的各種挑戰和困難，不少高校嘗試開設了戀愛課、生活常識課、法律通識課、理財課、健康素養課等課程，深受大學生的歡迎，頻頻出現“一課難求”的境況。不過，當前社會常識素養課均為高校自行探索、設計，缺乏完整系統的課程體系，仍然存在相關課程較為散亂，部分內容設計脫離需求，課程質量參差不齊，課程延續性存疑等問題。



因此，教育主管部門不妨考慮直面學生需求，制定課程指導目錄、內容綱要、授課標準等，供各地高校參考。高校則可結合本校特點，廣泛聽取學生意見，加快實施制度化建設，完善社會素養課程體系。此外，也可以採取多元化的授課形式，鼓勵老師帶領大學生組建各種社團小組，引導大學生在交流與實踐中掌握相關社會生活知識和技能。



無論如何，“生活指南”課程都是順應學生現實需求的一種有益嘗試。期待更多高校加入探索社會常識素養課程的行列中來，也期待這樣的課程能夠日臻完善，落在實處，真正成為大學生獨立生活、走向社會的助力。