捲桃色風波無望選高市長　趙天麟：願當扛轎者

中評社台北10月6日電／民進黨前“立委”趙天麟去年捲入桃色風波，毅然退出“立委”選舉，現在轉換跑道回母校世新大學執教鞭。他曾立下目標要參選2026高雄市長選舉，如今幾乎無望，民進黨檯面上已有5人表態參選，他今日接受陳水扁專訪時說，“我願意擔任眾多扛轎者之一”。



根據《中時新聞網》報導，趙天麟去年力拚“立委”4連霸，未料突然爆出與大陸籍女性友人親密照事件，身陷桃色風暴，最後在選前70多天黯然退選，由時任高市議員的黃捷成功接棒，擔任新科“立委”。趙天麟沉潛1年多，今天接受陳水扁專訪，談及這一路走來的心路歷程。



陳水扁問，趙天麟未來是否不排除再參選？趙天麟直言，這是個很沉重的問題，如果不是去年發生的事件，“我的目標當然是2026市長選舉”，但這1年來，他歷經媽媽過世等人生驟變，生活在非常大的痛苦當中，心境也產生非常大的改變。



“現在這個機會我不適合！”趙天麟表示，不一定要選舉，才是唯一能為社會付出的事情，他當初為了參選高雄市長做足準備，現在可以當扛轎的人，扮演最好的啦啦隊，願意百分百貢獻。



陳水扁則提到，目前民進黨有“2龍3鳳”想選高雄市長，而“總統府”祕書長潘孟安或“立委”黃捷未來都可能是黑馬。對此，趙天麟自嘲，他是唯一上陳水扁節目說不選的人，但他也提醒，民進黨不要像2018年一樣輕敵，不要把國民黨“立委”柯志恩當成等閒之輩，或是刻意放大，希望黨內參選同事加油，盡量多講一點理想。