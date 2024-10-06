今早20架次陸機繞台　結合陸艦聯合戰備警巡

中評社台北10月6日電／台“國防部”今早公布，台軍上午偵獲多達20架次的陸機。



根據《中時新聞網》報導，台“國防部”今早9點公布，偵獲4架次陸機、6艘次陸艦在台海周遭活動，但在今天11點再度發表聲明，指出自今早8點50分起，陸續偵獲20架次殲-16戰機、空警500等各式主輔戰機及無人機出海活動，其中有16架次軍機逾越“海峽中線”及其延伸線，進入台北、中部及西南空域，結合陸艦執行“聯合戰備警巡”。