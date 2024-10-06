陳茂波：引進辦下月公布新一批重點企業

上周陳茂波出席證監會35周年酒會，在會上致詞時對證監會提出三點期望：發揮好監管和促進市場發展的雙角色、擁抱科技變革、推動跨境監管合作。（來源：香港文匯網） 中評社香港10月6日電／據香港文匯網報導，財政司司長陳茂波今日（6日）表示，引進重點企業辦公室下月將公布新一批重點企業的名單，涉及10多家企業，當中超過一半是來自人工智能和大數據範疇，分別來自內地、美國和歐洲等地，當中有些更是其領域中的龍頭企業。



陳茂波在網誌表示，整體市場氣氛顯著改善，恒生指數升至約2年半高位，上月起至上周五的平均每日成交約1920億元，較8月平均每日成交額高出一倍，港股市值亦升至39.4萬億元。多項因素都有利市場未來反覆向好，當中，內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮關鍵作用；市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。陳茂波預期，不少公司將加快在香港上市的進程，同時亦將促成更多企業在港落戶，有助提振對寫字樓樓面，以至其他專業配套服務的需求。



陳茂波又表示，香港的上市制度不斷改革創新，提升了港股市場的吸引力和活力，亦讓香港成為了不少創科企業優先選擇的上市地。蓬勃的資本市場，亦會吸引更多優質企業到來，兩者形成良性循環。



另外，陳茂波表示，本月底將率團前往中東，推介香港的最新發展和新機遇。他指，進一步加深香港與海灣阿拉伯國家多層次的交流合作，將為兩地投資者和企業帶來更多互惠互利的商機，更好突顯香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色和貢獻。