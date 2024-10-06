海事處舉辦“海事同樂日”賀國慶

運輸及物流局副局長廖振新（中）、海事處處長王世發（右五）與相關支持機構的代表合照。（來源：香港政府新聞處） 中評社香港10月6日電／據香港文匯網報導，海事處今日（6日）在中環八號碼頭的香港海事博物館舉辦“海事同樂日”，慶祝中華人民共和國成立七十五周年。透過一連串免費的家庭友善活動和展覽，同樂日旨在加深大眾對航運業發展的瞭解，並積極推動愛國主義教育，與市民同享國慶喜悅。



同樂日的開幕禮由運輸及物流局副局長廖振新主禮並致辭，海事處處長王世發擔任主禮嘉賓。約二十位來自相關支持機構的代表亦有出席支持。



香港海事博物館在同樂日安排多個導賞團，讓市民認識各地在船運業上所扮演的角色。同樂日亦特設展板，透過照片和相關資料以展示國家和香港的航運業歷史及發展，特別是海員的角色和對航運業的重大貢獻，從而推廣國家歷史和愛國主義教育，讓參觀者，特別是青少年，增進“愛國愛港愛社區”的情懷。



此外，市民還可以觀看海上垃圾及油污清理演示，並登船參觀海事處巡邏船和海道測量船，瞭解更多關於海事處的工作。同樂日現場亦設有精彩的海事主題活動，包括模擬船舶駕駛體驗、遊戲攤位、海洋電影及紀錄片放映、紋身貼紙體驗、打卡拍攝專區、海事主題講座，以及水中無人系統挑戰示範。