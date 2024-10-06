民調顯示近四分之一以色列人考慮離開該國

中評社北京10月6日電／據央視新聞報導，當地時間6日，記者獲悉，以色列的一項民意調查顯示，過去一年內，在多線戰事的背景下，近四分之一的以色列人考慮離開該國。



該調查於上周在具有代表性的以色列成年人中進行。1%的受訪者表示他們離開過以色列，後來返回或計劃返回；23%的人表示他們考慮過暫時或永久離開，但還沒有這樣做；67%的人表示他們沒有考慮離開；9%的受訪者沒有回答或表示不知道。



這次調查並未公布受訪者數量或誤差幅度。