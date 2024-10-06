中方三問“北溪”管道爆炸事件調查

10月4日，在位於紐約的聯合國總部，安理會審議“北溪”管道問題。（來源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽4日在安理會審議“北溪”管道問題時說，中方希望有關國家積極同俄羅斯這一“北溪”管道爆炸事件的主要當事方溝通合作，避免將調查政治化。



耿爽說，兩年前，“北溪”管道發生爆炸，震驚世界。兩年來，國際社會一直高度關注事件調查進展，安理會多次進行審議，包括中國在內的許多安理會成員一再呼籲，要開展客觀、公正、專業調查，盡早查明真相，將肇事者繩之以法，以防此類事件再次發生。



耿爽說，安理會曾經圍繞對該事件進行國際調查還是開展國別調查進行了多番討論，當時一些成員反對進行國際調查，極力主張給瑞典、丹麥、德國以信任和時間，讓三國自行開展國別調查。然而，兩年後的今天，得到的結果卻是瑞典、丹麥陸續宣布終止國別調查，但公布的信息空洞無物、語焉不詳。德國開展的國別調查至今沒有明確結論，公眾只能根據媒體爆料獲取信息、進行猜測。當初反對國際調查是否另有隱情？兩年多來證據是否已被掩蓋和銷毀？我們付出的信任和時間何時才能換來事件的真相？



耿爽表示，中方支持俄羅斯此前散發的關於“北溪”管道爆炸事件的安理會主席聲明草案，歡迎俄羅斯根據安理會成員的意見，對聲明草案作出修改和調整。中方認為當前草案客觀陳述事實，反映各方關切，內容總體平衡，希望各方加緊磋商，盡快就草案達成一致，對外發出明確信號。中方希望德國盡快通過官方渠道公布調查進展及結果，希望安理會對此事保持關注，避免虎頭蛇尾、杜絕雙重標準。