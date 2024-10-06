卡塔爾官員：哈馬斯領導人辛瓦爾依然活著

中評社北京10月6日電／據央視新聞：當地時間10月6日，據以色列12頻道報導，負責與哈馬斯方面調解交換被扣押人員談判的卡塔爾官員上周告訴被扣押人員家屬，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人葉海亞·辛瓦爾現在只用筆和紙進行交流，不再給他們打電話。卡塔爾官員還稱，這是在一系列暗殺事件導致哈馬斯和真主黨領導人遭襲身亡後做出的決定，而這也對他們的調解工作構成了挑戰。



據報導，卡塔爾官員還告訴家屬，葉海亞·辛瓦爾身邊很可能有被扣押人員，並打消了有關辛瓦爾可能在以色列空襲中喪生的猜測。



目前，哈馬斯和以色列方面均未對此作出回應。



葉海亞·辛瓦爾是哈馬斯下設安全機構的主要創始人，2017年起成為哈馬斯在加沙地帶的領導人，被以色列視為去年10月7日哈馬斯對以色列發動襲擊的主謀之一。辛瓦爾1988年因涉嫌殺害兩名以色列士兵被以方定罪，被關押20多年。2011年，辛瓦爾作為以色列和哈馬斯換囚協議中的一員獲釋。2017年起，辛瓦爾成為哈馬斯在加沙地帶的領導人，極少公開露面，以“鐵腕”作風聞名。8月6日，哈馬斯發表聲明說，辛瓦爾成為哈馬斯政治局領導人，接替7月31日在伊朗境內遭暗殺身亡的伊斯梅爾·哈尼亞。