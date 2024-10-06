伊朗表示將對以色列的襲擊行動做出相應回應

10月5日，敘利亞總理賈拉利（右）在大馬士革會見伊朗外交部長阿拉格齊。（來源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，伊朗外交部長阿拉格齊5日在敘利亞首都大馬士革說，伊朗方面將對以色列的任何襲擊行動做出相應回應。



在結束對敘利亞為期一天的訪問後，阿拉格齊在新聞發布會上重申伊朗堅持“抵抗”以色列的承諾，表示伊朗對以色列的任何行動都會做出相應甚至“更強烈”的回應。



阿拉格齊還說，當務之急是實現加沙地帶和黎巴嫩停火並幫助流離失所的黎巴嫩人。伊朗已向敘利亞提供了人道主義援助以幫助在敘境內避難的黎巴嫩人，預計很快會有更多援助抵達。



另據敘利亞通訊社5日報導，敘利亞總統巴沙爾和總理賈拉利同日分別會見阿拉格齊，並就地區局勢和為黎巴嫩提供人道主義援助等問題進行了討論。



巴沙爾在會見中強調敘利亞與伊朗的戰略關係在應對該地區及人民面臨的挑戰和危險時的重要作用，表示伊朗的反擊是對以色列持續侵犯該地區人民和國家主權的強有力回應。他敦促以色列“停止侵略和殺害無辜平民的罪行”，尊重有關國家和人民的合法權利。



中東局勢近日持續升級。以色列軍方9月29日襲擊也門胡塞武裝控制的港口和發電站等目標，10月1日宣布對黎巴嫩南部的真主黨目標進行地面打擊，2日又空襲巴勒斯坦加沙地帶和敘利亞。為回應以色列近期一系列行為，伊朗1日晚向以色列大規模發射彈道導彈。