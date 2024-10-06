多國舉行集會抗議以色列軍事行動　呼籲止戰

8月7日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯的納賽爾醫院前，巴勒斯坦記者抗議以色列軍隊針對新聞工作者的襲擊。（來源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，巴以新一輪衝突延宕已近一年，然而地區局勢不僅未見平息之勢，反而急轉直下，多點蔓延。近日，多國爆發抗議示威等集會活動，呼籲以色列立即停火止戰，避免加劇平民死傷、人道主義危機進一步惡化。



5日下午，大批示威民眾聚集在美國首都華盛頓白宮附近街道，面朝白宮方向高喊反戰口號，他們手中高舉巴勒斯坦國旗，以及寫有“停止美國對以色列所有援助”“與巴勒斯坦站在一起”等標語的牌子，聲援巴勒斯坦人民，呼籲以色列立即停止殺害平民。據悉，華盛頓及周邊地區民眾還計劃在7日舉行燭光守夜活動，寄托對在巴以衝突中遇難者的哀思。



在美國洛杉磯市中心，數百名示威者5日舉行集會和遊行，呼籲巴勒斯坦和其他中東國家人民團結一致，爭取和平與正義。



在意大利首都羅馬，數千名支持巴勒斯坦的示威者5日舉行抗議活動，反對以色列對加沙地帶等多地發起軍事行動。許多示威者手持巴勒斯坦國旗和黎巴嫩國旗，以及寫有“解放巴勒斯坦”的橫幅，高呼聲援巴勒斯坦和黎巴嫩平民的口號，呼籲立即停火。



在波蘭首都華沙老城的王宮廣場，大批示威者5日中午聚集於此，他們高舉“停止屠殺、停止占領”“殺戮不是自衛”“不要再多一枚炸彈”等標語，譴責以色列對巴勒斯坦發動的戰爭。據示威活動組織者介紹，類似示威活動當天還在克拉科夫、格但斯克等多個波蘭城市舉行。



在捷克首都布拉格，數百名示威者5日手持巴勒斯坦國旗以及“立即停火”“阻止以色列占領”“停止在巴勒斯坦的殺戮”等標語，聲援巴勒斯坦，抗議以色列的軍事行動。



在位於拉脫維亞首都里加的濱海藝術中心公園，當地民眾5日舉行紀念活動，反對以色列占領巴勒斯坦領土。活動中，很多人手持點燃的蠟燭，哀悼逝去的巴勒斯坦平民。



在也門首都薩那，數千名示威者4日舉行遊行集會，強烈抗議以色列對加沙地帶和黎巴嫩發動的戰爭。當天，美英聯軍對薩那發動多次空襲，示威者除高呼反對以色列的口號外，還表達對美英兩國支持以色列的不滿。