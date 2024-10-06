中國電影為中巴兩國文化交流架起一座橋梁

9月23日，在伊朗首都德黑蘭，一名觀眾參加第四屆中國電影周開幕式。（來源：新華社） 中評社北京10月6日電／據新華社報導，3日晚，中國喜劇電影《走走停停》在巴西聖保羅文化中心影院展映，座無虛席的影院里不時爆發出陣陣歡笑聲。電影講述的北漂失意青年回到家鄉後與家人朋友在走與停之間的掙扎和思考，為巴西觀眾瞭解中國打開了一扇窗。



“電影讓我瞭解到中國的社會現象，一個中國家庭日常生活的幽默和情感讓我深有感觸，比家庭問題更重要的是人作為個體的意義。”觀眾梅拉妮·馬西婭走出影院後對記者說。在她看來，雖然中國和巴西距離遙遠，但通過電影可以拉近兩國民眾之間的距離。



隨著《走走停停》的上映，第九屆聖保羅中國電影展就此拉開帷幕。本屆影展由聖保羅州立大學孔子學院首度攜手聖保羅市市政廳和聖保羅文化中心舉辦，以“最近的遠方”為主題，將展映14部中國電影佳作。影展將持續至10月15日。



中國駐聖保羅總領事餘鵬在開幕式上致辭時說，期待更多巴西民眾通過熒屏走近中國，期許中巴“以影為媒”，開展更為廣泛、緊密的文化藝術交流與合作。



自2015年創辦以來，聖保羅中國電影展已展映百餘部優秀中國影片。據本屆影展策展人石文學介紹，影展期間，巴西觀眾既能看到展現當代中國公共及私人生活的紀錄片，也能接觸到展現中國當代家庭和社會生活的影片。國產動畫系列《熊出沒》最新作品《熊出沒·逆轉時空》也將登場。



今年4月，巴西擔任第十四屆北京國際電影節主賓國。本屆聖保羅中國電影展與北京國際電影節合作，特設“天壇映像”單元，展映《走走停停》《回西藏》等影片。



聖保羅州立大學孔子學院外方院長保利諾認為，電影是巴中兩國文化交流的重要表現形式。“巴中兩種文化符號就如同一個空間里點燃的兩支蠟燭，其中一種文化不會竊取另一種文化的光芒，只會讓光亮充滿整個空間。越多的文化交織在一起只會變得更加豐富，如果更多的人能夠互相理解，人們就會變得更加寬容和友好，世界也會變得更加和平。”他說。

