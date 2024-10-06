“養生概念”創意甜品漸受中國年輕人青睞

中評社香港10月6日電／當歸加枸杞、奶油也可以“很中藥”……近兩年，低油脂的養生甜點、低糖替代品製成的奶茶等主打“養生概念”的創意產品，不僅考慮了口感，還融入中醫養生理念，逐漸受到越來越多年輕人青睞。



“消費者在選擇奶茶時，更傾向於那些能夠標明成分、低糖低脂的產品。”吉林長春美食街一家甜品店負責人劉亦涵說，越來越多的品牌開始注重健康成分的添加。例如，採用無糖豆漿、燕麥奶等製作的奶茶，受到追求健康飲食的年輕人歡迎。



新華社報導，近日，一款新式甜品“藥膳冰淇淋”在上海、武漢、哈爾濱等地出現，並迅速在社交平台走紅。“很有創意”“不苦、微甜”……不少消費者在打卡時說。



“藥膳月餅”走俏今年中秋消費市場。多地中醫院和藥企紛紛推出中藥月餅，以枸杞、黨參、茯苓等中藥材為原料，吸引年輕消費者。“看到朋友圈里朋友們都在曬，覺得挺有趣，既能過節，又能養生。”從山東一家中醫院買到藥膳月餅的李茗說。



年輕消費者熱衷於選擇“養生屬性”甜品，越來越多品牌開始推出功能性食品的概念。業內認為，它不僅是一種食品，更是商家借助文化元素與消費者進行情感連接的方式。



是真養生，還是搞噱頭？養生係甜品的功效仍存爭議。部分消費者在社交平台分享體驗心得表示，甜品口味並不適合大眾，更質疑其實際保健效果。



“從市場角度看，噱頭型產品往往只能在短期內掀起一波熱潮，消費者嘗鮮之後，能否留下忠實顧客才是關鍵。”吉林省延邊綠天飲食文化研究院負責人李美善說，“主打養生的食品成功與否，取決於它在味道、營養和文化認同之間能否找到一個平衡點。”



專家表示，消費者要理性對待“功能性食品”。“中醫和傳統文化走進現代年輕人的生活，是一種積極的現象，但中藥的養生作用要根據個體體質和需求進行調配，並不能通過單一食物實現保健。”長春中醫藥大學附屬醫院治未病中心主任劉揚揚說。