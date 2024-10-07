中評鏡頭：逛北京牛街 清真小吃回味無窮

一早就大排場龍的白記年糕（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月7日電（記者 郭至君）北京，這座古老而又充滿活力的城市，有著無數令人垂涎欲滴的美食。而牛街，作為北京著名的回民街區，更是匯聚了眾多地道的清真美食。牛街全程步行距離大約1公里，散布著十幾家售賣清真小吃的老字號，香噴噴的烤羊肉串兒、老北京愛的那一口豆汁，軟糯清香的年糕、鮮香酥脆的牛肉燒餅……無不讓食客們耐下心來，大排長龍。



據說，這片地界原本是一片石榴園，石榴園的居民區簡稱為榴街。因為榴街的住戶多為回民，做出的牛肉出了名的好吃，再加上“牛”、“榴”諧音，於是人們乾脆改稱“榴街”為“牛街”了。牛街是北京最大的回民聚落，大約在宋元時代，許多來自中亞的穆斯林信徒逐漸在此聚居，經歷近千年的發展而形成的。位於地鐵“長椿街”站南約2公里處，以區域中心的“牛街”為中軸，包含兩旁約60條彎彎曲曲的小巷弄胡同，聚居著1萬多回族居民，建築和飲食等都具有鮮明的伊斯蘭風格。



清真美食的種類繁多，從羊雜湯、牛肉餅到涮肉、烤串，各種美食應接不暇。牛街的市井氛圍充滿了煙火氣，走在街上，會看到老北京的居民悠閑地嘮著家常排隊買早點，或者一群朋友圍坐在涮肉桌前開懷大笑，仿佛讓人回到了過去的老北京。這裡的食物講究“潔淨”，嚴格遵守伊斯蘭教規，從食材的選取到製作過程，牛街的每一道美食都凝聚了穆斯林百年的飲食文化傳承。吃的不僅是美味，更是一種文化體驗。

