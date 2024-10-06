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斡旋方卡塔爾指哈馬斯領導人現時只用紙筆交流
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2024-10-06 17:24:57
中評社香港10月6日電／以色列媒體報導，負責與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯就交換被扣押人員進行調解及談判的斡旋方卡塔爾官員表示，哈馬斯領導人辛瓦爾現時只用紙筆交流，不會再打電話。
香港電台援引報導，卡塔爾官員說，這是辛瓦爾在一系列暗殺事件、導致哈馬斯及黎巴嫩真主黨部分要員遇襲身亡後作出的決定，對調解工作構成挑戰，但打破辛瓦爾可能已於以色列空襲中喪生的猜測。官員又提到，辛瓦爾身邊很可能有被扣押人員。
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