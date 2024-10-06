福馬“小三通”客流攀升　“同城生活圈”提速

中評社香港10月6日電／福州至馬祖的福馬“小三通”旅客量不斷攀升，今年累計客流量已超過去年，成為兩岸人員往來的重要通道。



新華社報導，“十一”假期，福州馬尾瑯岐客運碼頭人來人往，旅客們排隊等待通關。從事導遊工作的侯金健是“小三通”航線上的常客，“經過‘小三通’往返兩岸的客人很多，有去馬祖探親、訪友的福州旅客，也有到福州旅遊購物甚至買菜的馬祖鄉親，兩岸親緣深厚常來常往，航線也非常便捷”。



福州海關數據顯示，今年前八個月福州海關共監管福馬“小三通”出入境航班1368艘次，出入境旅客41642人次，同比增長114.76%和87.53%，客流量已超過去年全年。



福州海關介紹，今年4月1日，福馬“小三通”兩條客運航線恢復每日八個航班。隨著兩地探親、旅遊、民俗進香等活動逐漸增多，福州海關出台一系列舉措，加大智能設備投入，積極推進“一次過檢”，為重點團隊提供個性化通關服務，對民俗活動採取“人貨分流”驗放模式等，進一步提升通關服務便利化。



今年5月，福州發佈打造福馬“同城生活圈”先行先試首批10條措施，為福馬產業合作、馬祖居民在榕就業創業等提供便利和支持，“小三通”客流穩步增長，助推福馬“同城生活圈”建設提速。