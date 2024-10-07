中評現場：海峽兩岸書畫展在港開幕

“海峽兩岸書畫展”在香港珠海學院開幕（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月7日電（記者 盧哲）由香港珠海學院主辦，兩岸和平發展聯合會、五洲和平書畫院協辦的“海峽兩岸書畫展”6日下午在香港珠海學院開幕。書畫展以“融合促進發展 交流心相印”為主題，旨在推動兩岸同根同源的中華傳統文化交流，將展出來自兩岸十餘家書畫會逾百位成員的超過170幅作品。



香港珠海學院校董會主席、兩岸和平發展聯合總會首席會長林廣兆；中央政府駐港聯絡辦台務部副部長蕭洪；第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長、兩岸和平發展聯合總會永遠榮譽會長盧文端；全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝；中國書法家協會顧問施子清；全國人大常委會香港特區基本法委員會副主任、香港都會大學榮休校長黃玉山；港區全國人大代表孫偉勇等作為主禮嘉賓出席了開幕儀式。



開幕儀式上，香港珠海學院協理副校長李國耀首先致歡迎詞。李國耀表示，本次展覽為慶祝中華人民共和國成立75週年，同時為香港回歸祖國27週年暨香港珠海學院建校77週年，以“融合促發展，交流心相印”為主題，旨在促進兩岸文化交流，展現書畫藝術的獨特魅力。“在這裡將欣賞到來自兩岸藝術家的精彩作品，希望大家分享靈感，共同感受書畫藝術的無窮魅力。”