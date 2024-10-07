中評鏡頭：海峽兩岸書畫展丹青會友筆墨傳情

書法作品楷、行、草、隸、篆五種書體各擅特色（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月7日電（記者 盧哲）由香港珠海學院主辦，兩岸和平發展聯合會、五洲和平書畫院協辦的“海峽兩岸書畫展”6日下午在香港珠海學院開幕。書畫展以“融合促進發展 交流心相印”為主題，旨在推動兩岸同根同源的中華傳統文化交流，將展出來自兩岸十餘家書畫會逾百位成員的超過170幅作品，丹青會友、筆墨傳情。



據主辦方介紹，此次書畫展展出的兩岸十多家書畫會逾百位成員的作品中，包括老中青作者齊參展的書畫作，水墨、彩墨、茶畫、水彩、嶺南畫均賞心悅目；書法作品楷、行、草、隸、篆五種書體各擅特色；篆刻推陳出新，把巴黎奧運健將的形象留韻金石。



其中，香港珠海學院校董會主席林廣兆、中國書協香港分會主席施子清分別以獨特的方楷和行草書法參展。著名油畫家、國畫家劉宇一，蔡豪傑則展以擅長的大場面、人物畫、江河山川。此次還有台灣兩家協會成員參展——台灣專業管理學會理事長李仟萬展示陳清貴女史的水墨竹畫；台灣淡水八裡書畫協會以八幅國畫和書法參展。另外，五洲和平書畫院展出高水準作品，高級顧問楊邦傑的四條屏《大江東去》洋洋灑灑。 藝術香港劉偉忠的隸書《心經》，沉穩中見禪意。