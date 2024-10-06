以軍繼續轟炸加沙地帶和黎巴嫩

中評社北京10月6日電／以色列軍隊6日繼續轟炸加沙地帶和黎巴嫩真主黨目標，造成大量人員傷亡。黎巴嫩總理米卡提6日呼籲國際社會向以色列施壓以實現停火。



新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室6日發表聲明說，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶中部一座清真寺和一所學校，造成至少24人死亡、93人受傷。聲明說，這兩處地方容納數百名流離失所的民眾。過去48小時里，以軍還轟炸了加沙地帶27處房屋、學校和安置中心。



以色列國防軍6日發表聲明說，以空軍“精確打擊”了加沙地帶中部城市代爾拜拉赫一座清真寺和一所學校內的哈馬斯指揮中心，並稱哈馬斯武裝分子在這裡策劃和實施針對以色列的襲擊。



據巴勒斯坦加沙地帶衞生部門6日發佈的數據，去年10月初新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成近4.2萬巴勒斯坦人死亡、超過9.7萬人受傷。



5日晚到6日凌晨，以軍猛烈空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨目標，新華社記者在貝魯特多次聽到爆炸聲。黎巴嫩國家通訊社稱，貝魯特南郊遭遇了30多次空襲。以軍稱，他們攻擊了真主黨武器庫和其他軍事基礎設施。以軍方發言人6日還對黎南部居民發佈了新的撤離警告，要求他們立即向阿瓦利河北部轉移。

