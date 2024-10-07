中評社北京10月7日電／網評：美降息與中美博弈下的香港



來源：大公報 作者：何志平



近來，隨著美聯儲9月18日宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點後，全球金融市場風起雲湧。各國央行反應不一，有的按兵不動，有的跟隨降息。香港金融管理局則在次日將基本利率根據預設公式下調至5.25%，港股指數連日上漲。香港在國際金融中心指數排名重登全球三甲，IPO集資額回升至世界第四，全球股市也皆高開高升，漲勢強勁，呈現牛氣衝天氣象。



一、加息是陽謀，降息是陰謀



美聯儲主席鮑威爾隨之暗示，美聯儲可能在今年11月再啟降息進程，考慮恢復25個基點的降息，表明今年剩餘的兩次美聯儲會議，還會再降50個基點。很多人歡呼雀躍，斷言時隔幾年美聯儲的首次降息，是本輪金融戰美國的認慫投降，外流的海量資金要回來了；也有不少分析認為，這次美聯儲50個基點的降息幅度完全超出了市場預料，又恰逢美國總統大選進入競選衝刺最後四十天的白熱化階段，應將其視作是給民主黨的“禮物”。就連特朗普也在9月20日的曼哈頓競選活動中說，降息幅度“很不尋常”，要麼說明“經濟非常糟糕”，要麼就是民主黨“他們在玩弄政治”，企圖讓某人贏得競選的政策。



但在筆者看來，美聯儲這次“降息”，表面上美國好像是讓了一步，輸了一著，暗地裡卻是在布局。加息是陽謀，直接緊縮收表；降息乃是陰謀，很可能接踵而來的量化寬鬆（QE）就是為以後下一步的再加息埋下伏筆，釀造新的經濟剝削！因為美元在各國央行資產配置權重、國際貿易、金融交易、跨境貸款和全球債務發行等領域的角色舉足輕重，長期及大闊度的降息必然帶來美元貶值，而美元貶值又會引發資本外逃。所以美聯儲現在面臨的棘手問題是，既要降息挽救本土經濟，又要防止資本熱錢逃得太快，拉垮美股、美債和美元。那麼美國作為金融戰的鼻祖，收割界的老大，又豈不知“鋌而走險”玩走鋼絲的隱患而全無後招？全球目光盯緊白宮，此時美國每一個細微的波動都可能引發新一輪的金融危機，再掀腥風血雨。這不僅是美國政治內鬥的又一次動蕩，在關乎經濟的同時，更可能是為即將到來的更大風暴做準備鋪墊，亦是中國即將面對的最嚴峻考驗。今天的香港，作為最大的人民幣離岸中心，已置身於一場精心布置的“十面埋伏”之中，從沒如此關鍵地而成為中美金融大戰的主要角力場地。