港銀提早減P　供樓負擔加快減輕

本港銀行較市場預期加快減息，有利樓市。（大公報） 中評社香港10月7日電／大公報報導，據中原按揭董事總經理王美鳳分析說，美國啟動減息後，9月19日本港銀行同日公布下調最優惠利率（P）0.25厘，優於市場預期，市場原先預料銀行未必在美國減息初期階段減P，故此今次港銀是較市場預期加快減息，而且減幅達0.25厘亦優於預期。背景及原因為何？



在對上一次加息周期，港P大幅度未有跟上美息加幅，港P加幅合計衹有0.875厘，美息加幅則共有5.25厘，故此是次減息周期港P減幅及次數亦會少於美息。若以過往數字及息率水平來看，港P未必可於美減息初期下調，是次銀行加快落實減P，相信源於以下幾項因素：



一）反映銀行資金成本的港元拆息HIBOR最近下跌步伐加快，9月19日1個月拆息已跌至3.61厘，為28個月以來低水平，拆息水平已較美國息率低1.5厘；



二）美國啟動減息之起步減幅大於市場預期，減息達0.5厘而非0.25厘，美國減息後料可再進一步推低拆息水平，令銀行資金成本下降；



三）銀行曾於去年起上調按揭計劃息率共達0.75厘，以幫助擴闊新造按揭的息差，例如細P計之H按鎖息上限由P－2.5厘逐步調整至P－1.75厘，造就現時提早減P條件。



由於市場主流按揭計劃H按，現時以P為基準封頂息率計算，因此當P下降，H按或P按用家的實際按息均會同步下降。以市場按揭計劃H＋1.3厘、封頂息P－1.75厘計算，P由5.875厘下降0.25厘至5.625厘，等於實際息率由4.125厘減至3.875厘，以30年期計每月供款減少3%。

