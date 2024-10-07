中國股票廉宜　成全球投資熱點

港股破位上升，成交創新高，已成為全球投資熱點，必然吸引環球基金積極追貨。（大公報） 中評社香港10月7日電／大公報報導，環球資金爆買人民幣資產停不了，即使近期中國股票顯著上升，但估值仍然吸引，比美股便宜五成以上。由於A股港股尚未充分反映中國經濟堅實基礎及增長潛力，將持續吸引外資追貨。



中國股票成為近期全球最火熱的投資焦點，根據美國銀行數據，截至10月3日止的一周，淨流入中國股票基金高達155億美元（約1200億港元），為歷來第二大單周資金淨流入，累計今年淨流入中國股票基金的資金達1140億美元（近9000億港元）。近期港股大漲，其中國企指數比上月低位急升36%，未受到中東地緣政局緊張、美歐減息路線圖不明朗及日本貨幣政策可能持續收緊等利淡因素影響，可見中國股票十分吃香，受全球資金追捧。



股匯齊升 投資回報更吸引



市場預期繼續內地加大貨幣及財政政策力度，支持實體經濟穩步﻿復甦，中國股票價值修復的空間依然很大，加上人民幣匯價跟隨股市上升，兌美元見近兩年高位，出現股匯齊升情況，現時投資者買入中國股票，賺取股價匯價收益，人民幣資產更見吸引力。更重要的是，美元避險功能下降，不再是安全資產，美元正處長期跌浪，穩定性低於人民幣。而人民幣避險功能不斷上升，促使外資持續加注中國。



其實，繼推出減息、降准及下調存量房貸利率等貨幣政策之後，市場憧憬內地進一步運用積極的財政政策，增加政府開支，鞏固﻿復甦基礎，支持實體經濟長期向好，財政政策刺激有利股市延續升勢。中央政治局會議指出，要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。因此，可以預期內地財政政策支持經濟的力度持續加大，上月地方政府新增專項債大增，單月總發行量逾萬億元人民幣，在極端天氣對經濟活動干擾消退之下，預期包括基建項目在內的固定資產投資拉動經濟將更加給力，這是環球資金繼續追入中國股票重要因由。



市盈率遠低美股 基金萬億掃貨



即使中國股票從低位顯著升，但估值仍吸引，目前滬深300指數、恒指及國指的市盈率分別為16倍、11.6倍10.7倍，對比美國標普指數則為24.6倍，在港上市國企股估值，要比美國股票便宜一半以上。隨著A股港股破位上升，成交額創新高，已成為全球投資熱點，必然吸引環球基金積極追貨。值得留意的是，環球股票基金在中國股票的投資比重偏低，近周A股港股市值增加近20萬億元，中國股票在全球股市市值占比顯著提升，使外資基金相應加倉，從上周港股日均成交額增至逾3700億元來看，估計吸納中國股票的增量資金可能達到萬億元級別。



中國經濟基本面良好，資本市場雙向對外開放穩步推進，中國股票在全球吸引不斷增加，成為國際資金增配的理想資產之一。