10月6日，突尼斯總統賽義德（前右）在首都突尼斯市的一處投票站進行投票登記。（圖源：新華社） 中評社北京10月7日電／據新華社報導，突尼斯6日舉行總統選舉，全國24個省的投票站於當地時間上午8時開放，總統候選人包括現任總統凱斯·賽義德等3人。



投票站將於當地時間18時關閉。突尼斯最高獨立選舉委員會批准的3名總統候選人分別是賽義德、突尼斯人民運動總書記馬格扎維、阿齊蒙運動領導人扎邁勒。選舉委員會表示，選舉初步結果最晚於9日公布。

