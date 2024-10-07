市建局九龍城試行“聯廈聯管”

市建局團隊舉辦了三場講座，向三個物管業界商會介紹“聯廈聯管”的理念、標書範本，逐一解答業界的疑問。圖源：大公報 中評社北京10月7日電／據大公報報導，市建局行政總監韋志成昨日發表網志表示，在“小區復修”計劃下，市建局夥拍香港房屋經理學會於“龍城”區試行“聯廈聯管”管理模式，協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，讓業主能夠以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務。



韋志成表示，在今年8月底，參加了“聯廈聯管”的龍威大廈和幗蘋樓已舉行聯合業主大會，議決通過共同委聘一間物業管理公司，並最快可於10月中提供系統化的管理服務，每戶每月的“基本服務”費用只是百餘元。考慮到參與“聯廈聯管”的業主，有不少為長者或退休人士，加上大部分業主均欠缺聘請物業管理公司的經驗和知識，團隊在整個招標過程中，向業主提供專業建議，並特別編制一套“聯廈聯管”標書範本供業主和物業管理公司使用。



韋志成表示，這兩幢大廈的業主和法團積極參與，能夠為其他單幢式舊樓採用“聯廈聯管”模式，帶起示範作用。他認為隨著互聯網服務及物聯網技術發展，“聯廈聯管”模式將毋須受地域限制，物業管理公司可善用科技，透過“聯廈聯管”將不同地域的舊區單幢大廈連系起來，讓不同舊區的居民，都能享用優質的物業管理服務。