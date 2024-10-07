高芙完勝穆霍娃　首次奪得中網女單冠軍

高芙在頒獎儀式上親吻獎杯。圖源：新華社 中評社北京10月7日電／據人民網報導，10月6日晚，2024年中國網球公開賽女單決賽打響，賽會4號種子高芙6：1、6：3輕鬆戰勝捷克選手穆霍娃，首次捧起中網女單冠軍獎杯。



美國選手高芙年僅20歲，目前世界排名第6位，曾奪得2023年美網冠軍和2022年法網亞軍。今年是高芙第二次參加中網，她先後戰勝比雷爾、博爾特、大阪直美、斯塔羅杜布采娃和巴多薩，首次打進女單決賽。



出生於1996年的穆霍娃目前排名第49位，她在本屆中網上表現搶眼，淘汰了賽會頭號種子薩巴倫卡和5號種子鄭欽文，第一次晉級中網決賽。



高芙和穆霍娃此前有過兩次對決，都是在去年的硬地賽場，在辛辛那提公開賽決賽和美網半決賽中，高芙均以2：0的比分取勝。



昨晚的決賽，高芙優勢明顯。她在首盤一發得分率高達93.8%，兩度破掉穆霍娃的發球局後以6：1輕鬆取勝。第二盤，穆霍娃率先取得破發，2：0領先。但高芙隨後三次完成回破，最終以6：3再下一城，總比分2：0取勝奪得冠軍，全場比賽僅耗時76分鐘。



在之前進行的女雙決賽中，巴黎奧運會女雙冠軍保利尼／埃拉尼以6：4、6：4擊敗詹皓晴／庫德梅托娃，奪得今年第三個巡回賽冠軍。