我國研究分布式光量子計算獲重要進展

在合肥市區跨越7公里的非局域量子門示意圖。（研究團隊供圖） 中評社北京10月7日電／據新華社報導，能不能用量子通信網連接多台量子計算機，讓它們遠程凝聚出“超級量子算力”？記者10月6日從中國科學技術大學獲悉，該校郭光燦院士團隊的李傳鋒、周宗權、柳必恒等人，近期基於多模式固態量子存儲和量子門隱形傳送協議，在合肥市區實現跨越7公里的非局域量子門，並演示了分布式的多伊奇－喬薩算法及量子相位估計算法。國際權威學術期刊《自然·通訊》日前發表了相關研究成果。



量子計算是當前國際科研的重要領域，多個國家都在研製性能更為強大的量子計算機。一個思路是在一台量子計算機上實現越來越多的量子比特，但隨著量子比特的增加，會出現信號串擾以及布線、制冷等方面的技術限制。因此，研製多台量子計算機，讓它們遠程互聯合力實現分布式量子計算，近年來成為量子計算研究的新思路。



但是，分布式量子計算存在一系列技術難點，之前的非局域量子門運算只能在數十米距離中實現，無法滿足在大尺度量子網絡中整合算力資源的需求。



近期，郭光燦院士團隊基於量子門隱形傳送協議，建立兩個量子節點之間的非局域量子門，這兩個量子節點分別位於中國科學技術大學東校區和合肥市大蜀山東側，之間的直線距離為7公里。



研究團隊首先在兩節點間使用通信波段光子和專線光纜，進行量子糾纏態的遠程分發。隨後，兩個節點分別執行本地的兩比特量子門操作。一個重要的技術突破是，他們採用摻銪矽酸釔晶體材料，實現了糾纏態的長時間存儲，從而支持了兩個遠距離節點間的量子通信與同步，進一步的本地單比特操作即可把本地的兩比特量子門隱形傳送為遠距離的兩比特量子門。



實驗結果表明，兩個節點的光子之間完成了兩比特非局域量子門操作，其中受控非門的保真度達88.7%。固態量子存儲器的糾纏存儲時間相比前人工作提升近2倍，並且糾纏存儲的時間模式數達1097個，使得非局域量子門的生成速率獲得了線性的提升。基於非局域量子門，研究團隊進一步在這兩個遠程節點間演示了兩比特的多伊奇－喬薩算法以及量子相位估計算法，成功實現了量子算法的遠程分布式執行。



研究人員介紹，該研究首次在城市距離上實現分布式光量子計算演示，展示了基於量子存儲和通信光纜構建分布式量子計算網絡的可行性，為實現規模化量子計算提供了新思路。



《自然·通訊》雜誌審稿人對此給予高度評價，認為“該研究在實現量子網絡方面取得了重要進展，它開辟了一個新的實驗方向去實現分布式量子信息處理”。