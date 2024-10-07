國慶假內地客訪港大增35%

遊客國慶假期在本港選購奢侈品。香港文匯報 中評社香港10月7日電／香港文匯報報導，內地十一國慶黃金周假期步入尾聲，香港特區政府入境處昨日表示，黃金周首5天已錄得98萬人次的內地旅客入境香港，較去年同期上升35%。香港業界則預料，整個黃金周訪港旅行團可達1，100個，超出預期，旅客人數破百萬人次，酒店入住率達九成，有效刺激酒店、零售和餐飲等相關行業生意額增長。



入境事務處處長郭俊峯昨早在電台節目上表示，10月1日國慶節當天有22.1萬人次內地旅客入境，較去年10月1日衹有17.7萬人次多約三成。他表示有關數字代表特區政府以及社會各界組織的活動受到歡迎，對旅客有吸引力，估計最終會如預期有約120萬人次內地旅客入境。



他說，出入境口岸在黃金周整體運作暢順，例如高鐵西九龍站的口岸面積較小，入境時會較擠迫，所以過去數月在西九龍站入境大堂增設了19條自助通關的e－道，變相可以解決擠塞問題，“10月1日入境，相當快捷，排隊時間比以前短了很多。”他說e－道對於疏導人流發揮非常大作用，至今各口岸已設立756條e－道。



他預期今年總出入境有機會達到3億人次，回復至疫情前的水平；而入境處已跟香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，研發創新的通關模式。



商場客流生意同升8%



另外，據新鴻基地產昨日統計，旗下15大商場在黃金周丁財兩旺，過去7天商場的客流量及營業額都按年上升8%，內地旅行團人均消費逾3，000元，主要購買高價值商品如金飾、保健品如燕窩和花膠等，其中有豪客在尖沙咀商場豪擲逾30萬元購買名牌鑽石手鐲，亦有豪客在銅鑼灣的商場花逾10萬元買名牌衣履。



新地執行董事馮秀炎昨日表示，國慶假期前，香港及內地都宣布降息，加上內地推出政策組合拳提振經濟，刺激A股及港股狂升 ，產生的龐大財富效應有效提升了本港市民和遊客的消費慾望，旅客區商場均出現大額消費。新地15大商場憑加強慶祝活動和優惠力度，營造濃厚的節日氛圍，令過去7天黃金周的客流和營業額按年增長8%，其中餐飲、電器和藥妝等料較受惠。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，香港不少食肆和商戶推出國慶優惠，加上特區政府舉辦多項活動，觀察到國慶節期間市民消費更豪爽。



他估計，今年國慶節當日香港餐飲業生意達3億元，已經與去年生意相若，相信今年國慶黃金周的消費額可以超越去年。